Движение по Курской улице в Петербурге ограничат до конца сентября 2027 года

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начинают действовать с 4 марта во Фрунзенском районе города, уточнили в ГАТИ.

В частности, на период с 4 марта 2025 по 29 сентября 2027 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по Курской улице — от Тамбовской до Днепропетровской улицы, с закрытием движения по Курской в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской.

Предлагаемый объезд: по Тамбовской улице, набережной Обводного канала, Днепропетровской и Прилукской улицам.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать с 1 марта в трех районах Петербурга.

Андрей Цедрик