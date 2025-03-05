Аукцион на закупку трамваев за 400 млн рублей объявлен в Пятигорске

В Пятигорске начнут обновление трамвайного парка: закупят четыре новых вагона на сумму около 400 млн руб., сообщили в пресс-службе Министерства дорог и транспорта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аукцион на поставку трамваев объявлен комитетом по госзакупкам региона. Заявки принимаются до 21 марта, а итоги подведут 25 марта. Трамваи должны быть частично низкопольными, односторонними и вмещать до 150 пассажиров.

Новые вагоны должны соответствовать современным стандартам: оснащены системой ГЛОНАСС, кондиционерами, видеонаблюдением и системой информирования пассажиров. Также предусмотрены антивандальные сидения.

Тат Гаспарян