В Черноземье 6 марта будет облачная погода, возможны осадки, от -3°С до +10°С

В четверг, 6 марта, во всех регионах Черноземья будет облачно. Температура будет колебаться от -3°С ночью до +10°С днем. Возможны снег и дождь. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде — без осадков. Ночью температура составит 4°C. Днем — +10°C.

В Воронеже ночью временами ожидаются небольшие осадки. Температура — +2°C. Днем — без осадков, +7°C.

В Курске ночью прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура составит +4°C. Днем — без осадков, +9°C.

В Липецке ночью временами возможен снег. Температура — -1°C. Днем — +7°C.

В Орле ночью временами ожидаются небольшие осадки, +3°C. Днем — без осадков, +9°C.

В Тамбове в темное время суток будет идти снег при -3°С. Днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь, +5°C.

Юрий Голубь