Где в Воронеже ограничат движение и парковку 7–8 марта

В Воронеже из-за домашнего матча местного футбольного клуба «Факел» в рамках РПЛ ограничат движение и парковку. Ограничения будут действовать 7–8 марта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

С 18:00 7 марта до 18:00 8 марта будут запрещены остановка и парковка на участках улиц Домостроителей (от улицы Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от улицы Домостроителей до Героев Сибиряков).

С 7:00 до 18:00 8 марта нельзя будет проезжать по участку улицы Писателя Маршака от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.