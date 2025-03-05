К участию в конкурсе на пост главы Ростова допущены 12 претендентов

В Ростове состоялся первый этап конкурса претендентов на должность главы города . Об этом сообщает ИА «Дон24» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

По словам чиновника, сегодня конкурсная комиссия рассмотрела представленные кандидатами документы и приняла решение о допуске всех 12 претендентов ко второму этапу конкурса. В их числе исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин и бывший прокурор Евгений Беркович.

В списке претендентов на должность также Ибрагим Ажигов, Залимхан Алиев, Наталья Зиновьева, Виталий Золотухин, Виктор Лаврентьев, Виталий Мирошников, Исмаил Мургустов, Алексей Петров, Игорь Пименов, и Лавр Черкашин.

Следующий этап конкурса пройдет 10 марта. На нем кандидаты выполнят тестовые задания, представят доклады о своем видении работы на посту главы Ростова и ответят на вопросы членов комиссии. Комиссия оценит результаты выполнения всех заданий и определит двух победителей. Из их числа городская Дума и будет избирать нового градоначальника.

Выборы нового ростовского градоначальника проводятся после того, как Алексей Логвиненко досрочно ушел с этой должности 28 января.

Сергей Иванов