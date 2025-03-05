Куйвашев поручил усилить меры безопасности на мероприятиях к 80-летию Победы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на массовых и публичных мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На совместном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета общественной безопасности глава региона отметил, что в Свердловской области к этой дате приурочен большой блок мероприятий, в том числе Парад Победы в Екатеринбурге, торжественные марши в Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

«В этом году мы должны учесть новые угрозы и риски и предусмотреть шаги по их профилактике»,— отметил Евгений Куйвашев. Особое внимание поручено уделить безопасности мероприятий с участием ветеранов.

Полина Щуцкая