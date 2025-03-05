В Татарстане 20 269 многодетных матерей вышли на пенсию досрочно. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель республиканского отделения Фонда пенсионного и социального страхования России Эдуард Вафин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане свыше 20 тысяч многодетных матерей вышли на пенсию раньше срока

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане свыше 20 тысяч многодетных матерей вышли на пенсию раньше срока

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам господина Вафина, среди женщин, получивших досрочную пенсию, 14 495 человек — матери пятерых и более детей, 1177 — матери четверых детей, и еще 4597 — матери троих детей.

Право на льготное пенсионное обеспечение предоставляется в зависимости от количества детей: матери троих детей выходят на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — уже в 50 лет.

Артём Дергунов