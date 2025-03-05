У оператора свалки в Новороссийске сменился собственник

Мажоритарный пакет (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешел к Александру Чекрыгину, пишет «Ъ-Новороссийск». Врио руководителя компании указан Евгений Миценко, который также возглавляет московское АО «Бизнес Альянс». Ему принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и другие компании отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ранее доли в «Терра-Н» принадлежали бизнесменам Дмитрию Бакулину, Роману Насибяну, Андрею Набока и Анне Дяченко — полной тезке супруги экс-мэра Новороссийска Игоря Дяченко. До мая 2022 года совладельцем компании (28,34%) значился Сергей Синяговский — сын бывшего главы администрации города Владимира Синяговского. По итогам 2023 года оператор полигона получил прибыль в размере 139 млн руб.

Полигон, рассчитанный на 160 тыс. т отходов в год, расположен у горы Щелба, недалеко от жилых районов и села Абрау-Дюрсо. Экологи заявляют, что из-за постоянного скопления метана и тления отходов процесс горения свалки может быть необратимым. По данным Росприроднадзора, ее вместимость была исчерпана еще в мае 2023 года. Ведомство планировало закрытие объекта, однако власти приняли решение о его рекультивации, выделив под это 19 га леса.

Реконструкцию полигона планируется завершить до конца 2025 года. Инвестором остается ООО «Терра-Н». Оценочная стоимость рекультивации — порядка 1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков