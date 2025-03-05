Пенсионерка из Краснодара перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Пожилая жительница Краснодара стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 1,3 млн руб. После происшествия пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

По информации заявительницы, аферисты позвонили ей, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие предупредили женщину о возможном финансировании от ее имени недружественного государства. На протяжении нескольких дней злоумышленники убеждали пенсионерку перечислить все накопления на «специальный» счет.

Около 900 тыс. руб. потерпевшая взяла из личных накоплений, а оставшиеся 400 тыс. составляли кредитные средства.

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и не раскрывать личные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками спецслужб.

Анна Гречко