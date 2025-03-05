В МФТИ сравнили знания по физике нынешних студентов и абитуриентов 1973 года

В МФТИ провели образовательный эксперимент, чтобы сравнить уровень знаний студентов университета и абитуриентов 1970-х годов, сообщили «Ъ» в образовательной организации. В течение четырех часов первокурсники университета выполняли задания контрольной работы, не зная, что они решают задачи вступительного экзамена по физике в МФТИ 1973 года. Эксперимент показал, что 80% студентов МФТИ смогли бы набрать необходимое число баллов.

Наиболее высокий результат — 94% выполненных заданий — показали студенты Физтех-школы имени Ландау, образованной из факультетов общей и прикладной физики и проблем физики и энергетики.

Министр просвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в релизе вуза, считает, что результат эксперимента говорит о сохранении у современных выпускников школ уровня знаний по физике. «Талантливые российские школьники доказывают, что знания и способности, которые они продолжают совершенствовать, получая профессиональное образование, в будущем будут способствовать технологическому лидерству нашей страны»,— сказал господин Кравцов.

В МФТИ отметили, что результаты эксперимента также показывают отсутствие разницы между абитуриентами, сдававшими классический экзамен по физике в 70-е годы, и студентами, прошедшими через ЕГЭ. «Это говорит о том, что, несмотря на широкие общественные дискуссии вокруг ЕГЭ, он является эффективным инструментом поступления в вуз, давая возможность выбора и университета, и направлений подготовки»,— говорится в релизе.

Полина Мотызлевская