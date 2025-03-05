Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде зальют льдом

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) выдала положительное заключение на проект трассы для скоростного спуска на коньках, которую в Нижнем Новгороде планируется проложить по объекту культурного наследия — Чкаловской лестнице. В середине марта в этой локации пройдет один из этапов Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. На трассе длиной 270 м и с перепадом высот в 33 м будут соревноваться 150 спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заключение по заказу нижегородского ООО «Велес НН» подготовила московский эксперт Анна Малышева. В заключении, в частности, говорится, что трасса будет строиться из быстровозводимых металлических конструкций, бруса и фанеры, которые не повредят объект культурного наследия, так как не будут жестко крепиться к лестнице.

В нижегородском правительстве пояснили, что проходящая по лестнице часть трассы установлена на деревянное основание, чтобы уменьшить нагрузку на лестницу. Полной заливки лестницы льдом не планируется: на ступени будет уложена фанера, поверх которой установят айс-маты и наморозят лед. Нижегородские власти предлагали организаторам соревнований другие локации для установки трассы, но они не подошли по нормам безопасности.

Нижегородские градозащитники негативно отнеслись к строительству трассы. Замдиректора областного АНО «Агентство по сохранению и развитию исторической среды» Анна Давыдова утверждает, что работы начали до того, как было получено заключение ГИКЭ. В акте госэкспертизы говорится, что она проводилась с 15 по 26 февраля: в это время строительство уже велось. Анна Давыдова обращалась в прокуратуру и к губернатору Глебу Никитину с просьбой остановить стройку. В соответствии с законом, получив заключение ГИКЭ, власти организовали в электронной форме общественное обсуждение проекта. Завершится оно 11 марта, за три дня до начала соревнований.

Андрей Репин, Нижний Новгород