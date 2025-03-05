Детям из многодетных семей региона компенсируют расходы на обучение

Дети из многодетных семей Ярославской области смогут получить компенсацию 50% стоимости обучения в профессиональных и высших учебных заведениях региона. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новая мера поддержки заработала с 1 января 2025 года по национальному проекту «Семья». Регион вошел в число субъектов Федерации, которые получат федеральную поддержку на эти цели.

Порядок назначения и выплаты компенсации утвержден приказом министра от 5 марта. На нее смогут претендовать дети в возрасте до 23 лет, семья должна иметь официальный статус многодетной. Выплаты будут назначаться по заявительному принципу и по факту понесенных расходов. В настоящий момент заявления на компенсации подали 144 человека.

Антон Голицын