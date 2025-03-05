Мэром Волжска избрали Павла Демина

Сегодня, 5 марта, в Волжске состоялась сессия Собрания депутатов города, на которой Павел Демин был избран новым мэром города. Об этом сообщает пресс-служба главы Марий Эл.

Новый мэр был избран путем тайного голосования депутатов после выступления всех кандидатов. Кандидатура господина Демина была поддержана единогласно.

Павел Демин сменил на этом посту Рафиса Шагвалеева, который занимал эту должность с апреля 2022 года и в сентябре 2024 прекратил полномочия в связи с избранием на должность депутата Собрания депутатов городского округа «Город Волжск», а позднее занял пост главы данного городского округа.

Павел Демин родился 13 ноября 1964 года в Волжске. Он окончил Московский университет МВД России по специальности «юриспруденция» и долгое время работал в правоохранительных органах.

С 2013 по 2015 годы возглавлял отдел УФМС России по Республике Марий Эл в Волжске.

С мая 2019 года Павел Демин начал работу в органах местного самоуправления.

До своего назначения на должность мэра Волжска он с января 2020 года руководил администрацией города Красногорска Звениговского муниципального района Марий Эл.

Артём Дергунов