На Эльбрусе открылась новая горнолыжная трасса

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открыта новая «синяя» трасса. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На карте курорта она обозначена номером 10, ее длина превышает 1,5 км. Начало трассы находится в районе станции «Мир», на высоте 3 450 м, финиш – на станции «Кругозор».

Гора Эльбрус является самой высокой вершиной в России и в Европе. Западная вершина имеет высоту 5 642 м, восточная – 5621 м. Максимальная высота подъема на канатных дорогах 3780 м (Гара-Баши).

Михаил Волкодав