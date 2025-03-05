Руководители театров Екатеринбурга заявили о недофинансировании сферы

Екатеринбург занимает первое место по количеству проведенных мероприятий и объему заработанных средств среди 50 театров кукол страны, однако «по финансированию и по количеству заработной платы город далеко не на первых ролях», сообщил на заседании думской комиссии по МСУ директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. «Екатеринбург не зря многие годы считается третьей театральной столицей страны и по количеству театров, и по качеству предлагаемых услуг. Находясь на вершине, мы отстаем от других регионов в плане финансирования»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Директор Театра юного зрителя Сергей Радченко добавил, что власти региона и муниципалитета выделяют театрам «50% от потребности». «Если вешать в граммах и сравнивать с фестивалями, которые проводят иные территории, то мы получаем 50% от необходимой заявленной суммы, но мы решаем эти вопросы совместными усилиями»,— пояснил он.

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев призвал коллег увеличить финансирование премьерных постановок, фестивалей и гастролей театров Екатеринбурга. «Без муниципальной поддержки мы не выдержим. У нас не может быть билетов по 200-300 долларов, как в США, в Канаде или в Европе, где стоимость билетов доходит до 500-1000 долларов»,— сказал он.

Господин Киселев отметил, что московские театры ставят постановки за 5-12 млн руб., однако в Екатеринбурге их стоимость может составлять 100 тыс. руб. «И мы говорим, что мы третья столица. Если мы не будем в муниципальном задании выделять премьеры и финансировать их, мы начнем терять театры. У нас премьеры ставятся на энтузиазме»,— подчеркнул депутат.

Председатель комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия») предложил занести в протокол заседания выступление Петра Стражникова. «Он говорил о своем примере, но и про боль всех театров»,— сказал депутат.

Согласно докладу директора департамента культуры администрации Ильи Маркова о состоянии театральной сферы Екатеринбурга, количество зрителей в пяти муниципальных театрах города возросло с 313 тыс. в 2023 году до 318 тыс. в 2024 году. Господин Марков подчеркнул, что у театров растут показатели, однако их «инфраструктура не меняется». «Количество залов за последние годы не увеличивается»,— добавил он.

Василий Алексеев