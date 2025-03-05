СКР инициировал проверку информации о массовой гибели птиц в Адыгее

Следственный комитет России по Адыгее инициировал проверку сведений о массовой гибели птиц в Чибийском канале Тахтамукайского района. Ранее информация об экологическом происшествии появилась в местных Telegram-каналах, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в официальном сообщении ведомства.

Пользователи в соцмедиа выдвинули версию, что возможной причиной массовой гибели птиц стал сброс сточных вод в Чибийский канал. Авторы публикаций также отмечали, что уцелевшие особи требуют неотложной помощи. По их словам, к месту инцидента якобы прибыли добровольцы.

Нурий Бзасежев