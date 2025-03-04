В Новороссийске скончалась последний свидетель боев за Малую землю

На 99-м году жизни скончалась Вера Пикина – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Новороссийска и последний свидетель битвы за Малую Землю. О ее кончине сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В 16 лет Вера Пикина ушла на фронт добровольцем. В качестве медсестры участвовала в боях за Малую Землю, оказывая помощь раненым бойцам. «Ее мужество и отвага помогли многим бойцам вернуться в строй. Светлый образ Веры Гавриловны навсегда останется жить в сердцах новороссийцев», – отметил господин Кравченко.

Глава города выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Вячеслав Рыжков