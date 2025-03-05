Кубань вошла в топ-10 регионов РФ с растущим спросом на кадры в турсфере

Кубань заняла девятое место в рейтинге регионов России с наибольшим ростом числа вакансий в туристической сфере, где количество предложений о работе увеличилось на 198% по сравнению с прошлогодним зимним сезоном. При этом работодатели края готовы платить соискателям в среднем 51?6 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике, говорится в исследовании «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Лидером списка стала Владимирская область с приростом вакансий на 282% и средней зарплатой 60 тыс. руб. Популярность региона эксперты объясняют включением Владимира и Суздаля в маршрут Золотого кольца России, а также наплывом гостей на рождественские ярмарки, тематические фестивали и экскурсии по старинным монастырям.

Второе место занял Красноярский край, где спрос на специалистов туристической индустрии вырос на 265%, а средние зарплаты достигли 70,4 тыс. руб. Регион привлекает любителей зимнего активного отдыха благодаря горнолыжным курортам Шерегеш и Фанпарк «Бобровый лог», а также заповеднику «Столбы».

Тройку лидеров замыкает Челябинская область с приростом предложений на 260% и средней зарплатой 57,2 тыс. руб. Это связано с увеличением потока отдыхающих на горнолыжные базы, особенно в новогодние праздники, и расширением сети загородных отелей.

Существенный рост вакансий также зафиксирован в Ростовской (+251%) и Самарской (+233%) областях, где заработные платы составляют 58,8 тыс. и 56,3 тыс. руб. соответственно. В Ростовской области развивается гастрономический и винный туризм, а Самарскую область туристы выбирают ради национальных парков и активного зимнего отдыха.

Нурий Бзасежев