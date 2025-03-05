На отдых в детских лагерях из бюджета Ростовской области выделят 122 млн рублей
В этом году на летний отдых школьников из Ростовской области из местного бюджета по линии сферы образования будет направлено более 122 млн руб. Об этом сообщают в администрации региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Выделенные деньги пойдут на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания и проезд до места отдыха и обратно.
«Одним из форматов летнего досуга для детей является посещение пришкольных лагерей. Планируется, что посещать их в этом году будут более 20 тыс. школьников. Предусмотрена работа тематических смен (экологические, патриотические, краеведческие, спортивные, и другие), а также инклюзивные смены для детей с ограничениями по здоровью»,— рассказали в администрации.
Бесплатные путевки в загородные лагеря положены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей и детям участников СВО.