В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело после падения арматурщика с высоты шестого этажа на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили уголовное дело после падения рабочего на стройке с 6 этажа

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии возбудили уголовное дело после падения рабочего на стройке с 6 этажа

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

17 февраля 2025 года на территории Западного жилого района Новочебоксарска арматурщик сорвался и упал с высоты 6-го этажа. В результате падения мужчина получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ.

Выявлены нарушения требований охраны труда, которые могли бы предотвратить травмирование сотрудника.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Для определения точных причин инцидента назначены необходимые судебные экспертизы. Также проводятся допросы свидетелей.

Артём Дергунов