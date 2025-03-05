Глава СКР взял на контроль дело о выпавшей из автобуса пензячке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту выпадения пенсионерки из движущегося автобуса в Пензе.

83-летняя женщина выпала из салона транспортного средства 2 марта. Произошло это на проспекте Победы. Женщину отвезли в больницу.

СУ СКР по Пензенской области проводит процессуальную проверку. Глава силового ведомства поручил начальнику регионального управления Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных результатах проверки и об итогах проверочных мероприятий после их завершения.

Павел Фролов