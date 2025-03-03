В Пензе прокуратура начала проверку по факту выпадения пенсионерки из автобуса

Прокуратура Октябрьского района Пензы приступила к проверке по опубликованным в СМИ сведениям о выпадении пенсионерки из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, накануне, 2 марта, из салона автобуса выпала 83-летняя женщина. Произошло это напротив дома № 57а на проспекте Победы в Пензе, на остановке «Автомобильный колледж». Пенсионерку доставили в больницу.

В рамках поручения прокуратуры Пензенской области специалистам предстоит оценить соблюдение сотрудниками уполномоченной компании-перевозчика законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок. Как только проверка завершится, надзорное ведомство примет решение о мерах реагирования.

Павел Фролов