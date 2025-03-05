В Самаре с хозяйки собаки, напавшей на ребенка, взыскали 50 тыс. рублей ущерба

Оставлено в силе решение первой инстанции о компенсации морального вреда ребенку за укус собаки в Самаре. Постановление вынес областной суд, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в феврале 2024 года вечером на улице. Несовершеннолетнего местного жителя укусила за левую ногу собака, которую выгуливала хозяйка в местах общего пользования. После травмы ребенок прошел курс инъекций у рабиолога.

Мать ребенка обратилась с иском в суд и потребовала взыскать с владелицы животного компенсацию морального вреда. Причиненный ущерб она оценила в 200 тыс. руб.

Кировский районный суд Самары частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 50 тыс. руб. Хозяйка собаки обжаловала решение: она настаивала на отсутствии своей вины, так как доказательств того, что именно ее собака укусила ребенка, в деле не было.

Кроме того, ответчица написала в апелляционной жалобе о том, что не доказан факт причинения ребенку нравственных и физических страданий. Однако облсуд счел, что представленных доказательств (показаний свидетелей и видеозаписей) в деле было достаточно, и отказал заявителю в удовлетворении жалобы.

Георгий Портнов