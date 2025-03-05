Ростовский колледж искусств капитально отремонтируют за 1,2 млрд рублей

Ростовский колледж искусств ищет подрядчика для выполнения капитального ремонта здания учебного заведения в пер. Семашко в Ростове. Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 1 млрд 215,5 млн руб.

Источник финансирования - за счет средств субсидии из областного бюджета в 2025-2027 годах на капитальный ремонт образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

По условиям конкурса, подрядчик должен будет выполнить работы до конца ноября 2027 года. В частности, в этом году объем исполнения должен составить 149,7 млн руб, в следующем – 523,9 млн руб., в 2027 году – 541,8 млн руб.

Задание предполагает разработку проекта и проведение строительно-монтажных работ, в том числе замену наружного электрооборудования.

Сергей Иванов