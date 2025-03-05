В Чебоксарах прокуратура Московского района после обращения местной жительницы подала иск в суд о взыскании с частной клиники компенсации морального вреда, причиненного в результате оказания медицинской услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии женщина обратилась в прокуратуру из-за ошибки при процедуре в клинике

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии женщина обратилась в прокуратуру из-за ошибки при процедуре в клинике

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По обращению местной жительницы районная прокуратура провела проверку действий частной медицинской клиники.

Согласно материалам проверки, в ноябре 2022 года женщина обратилась в клинику для получения платных медицинских услуг — коррекции формы лица с помощью тканевых имплантов. Сотрудник клиники во время проведения процедуры допустил нарушение: в мягкие ткани лица пациентки был введен препарат, предназначенный исключительно для наружного применения.

В результате непрофессиональных действий медработников пациентке был причинен легкий вред здоровью. У женщины развилась временная нетрудоспособность и нарушилась чувствительность левой стороны лица.

Артём Дергунов