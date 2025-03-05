Безымянной площади возле станции метро «Проспект Просвещения» дали имя Хошимина

Власти Санкт-Петербурга приняли решение присвоить безымянной площади восточнее дома 15 по проспекту Просвещения в Выборгском районе города наименование «Площадь Хошимина». На соответствующее постановление за подписью губернатора Петербурга Александра Беглова обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Постановление принято с учетом решения Топонимической комиссии от 12 декабря прошлого года, уточняется в документе.

Отметим, что рядом с новой площадью Хошимина неподалеку от станции метро «Проспект Просвещения» проходит также улица Хошимина и установлен памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам. Его торжественно открыли на севере Петербурга в конце июня 2023 года.

Андрей Цедрик