Суд оставил в силе приговор главе Горноуральского округа Летникову за растрату

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил в силе приговор в отношении главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, осужденного на три года колонии общего режима по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения в крупном размере).

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По версии следствия, в 2020 и 2022 году Дмитрий Летников с использованием своего служебного положения похитил 141 тыс. руб. из муниципального бюджета. На эти деньги он приобрел путевки в санаторий для своей супруги. В частности, пара съездила на отдых в Крым, Башкортостан и Челябинскую область. Кроме того, за деньги из бюджета, по данным прокуратуры Свердловской области, Дмитрий Летников оплачивал проезд к месту отдыха.

В конце декабря 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Дмитрия Летникова виновным и приговорил его к трем годам колонии с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года. В среду, 5 марта, сторона защиты и осужденный обжаловали приговор, однако апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Отметим, что на сайте Горноуральского городского округа Дмитрий Летников еще значится главой.

Мария Шараева