В Свердловскую область не пустили партию зараженных томатов из Казахстана

Партию томатов весом 18 тонн, поступившую в Свердловскую область из Казахстана автомобильным транспортом, не допустили к ввозу из-за выявления вируса, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Во время фитосанитарного контроля в продукции был выявлен карантинный для России вредитель. «В ходе отбора образцов и лабораторных исследований, в продукции был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению собственника зараженная партия томатов была уничтожена.

Ранее в Свердловской области были отозваны 24 декларации на масло и рыбную продукцию после проверки Россельхознадзора. В начале февраля проверка выявила нарушения в документах производителей сливочного масла у ИП Мухамадеева М.Ф., ИП Куваевой Е.В. и ООО «Уральское масло».

Полина Щуцкая