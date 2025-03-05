В Златоусте водителей трамваев осудили за гибель пешехода

Златоустовский городской суд признал виновными двух водителей трамваев в совершении преступлений по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем трамвая правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). За гибель пешехода в ДТП каждого из них приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два года, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 12 июля 2024 года у одного из трамваев был неисправен пантограф. Водитель отключила аккумулятор, который также отвечал за торможение. К ней прибыл коллега в другом трамвае для буксировки. Работники понимали опасность сложившейся ситуации. Во время транспортировки сломалась сцепка между вагонами. Электротранспорт поехал по путям и врезался в другой трамвай, стоящий на остановке «Парк Крылатко». От удара тот сдвинулся и наехал на пенсионерку, которая переходила через рельсы на зеленый сигнал светофора. Она погибла на месте. Во время следствия водители признали вину.

Виталина Ярховска