Индексация зарплаты специалистам по молодежи Башкирии требует 564 млн рублей

В Башкирии предложили отмечать День работника сферы молодежной политики. С соответствующей инициативой выступило профильное министерство (3 марта преобразовано из профильного госкомитета).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Отмечать профессиональный праздник предлагается в последнюю субботу июня, сообщил на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Курултая Башкирии замминистра Азат Кильсенбаев.

В условиях современных вызовов и давления недружественных стран необходимо вести борьбу за молодое поколение, которая невозможна без специалистов, подчеркнул он. При этом текучесть кадров остается одно из серьезных проблем сферы молодежной политики: низкая заработная плата не мотивирует сотрудников продолжать трудиться в ведомствах, сообщил замминистра. По его данным, средний период работы специалистов не превышает полутора лет.

Профессиональный праздник, по мнению господина Кильсенбаева, должен повысить престиж, улучшить имидж сотрудников в сфере молодежной политики, а также помочь формированию культуры профессионального сообщества.

Отвечая на вопрос председателя комитета Курултая Владимира Нагорного о перспективах повышения зарплаты сотрудников, замминистра сообщил, что для ее индексации до средней зарплаты работников сферы образования необходимо 564 млн руб. ежегодно. «На сегодняшний день это непосильная сумма для республики»,— признал господин Кильсенбаев, добавив, что поэтому министерство принимает другие «всевозможные меры», чтобы молодежная политика развивалась.

Наталья Балыкова