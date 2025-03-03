Госкомитет Башкирии по молодежной политике преобразован в министерство

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о реорганизации госкомитета Башкирии по молодежной политике в министерство. Изменения он анонсировал на оперативном совещании правительства. Главой министерства останется нынешний председатель госкомитета Вито Сабиров.

Госкомитет по молодежной политике образован в январе 2022 года после разделения функций министерств молодежной политики и спорта. Первым руководителем нового ведомства была Яна Гайдук (в ее отношении расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий), с января 2024 года главой госкомитета является Вито Сабиров.

Идэль Гумеров