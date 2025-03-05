Донская инспекция выписала более 31 млн рублей штрафов в 2024 году

По итогам минувшего года областная административная инспекция Ростовской области привлекла к ответственности почти 10 тыс. человек за различные нарушения, а общая сумма штрафов превысила 31,4 млн руб., сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на начальника ведомства Николая Копичка.

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Самое большое количество нарушений пришлось на благоустройство — около 71% протоколов было составлено за несоблюдение порядка содержания территорий, в том числе незаконное размещение отходов и неуборку. Также инспекцией было рассмотрено более 4 тыс. обращений о несанкционированных свалочных очагах.

Второе место по количеству протоколов занимает торговля в неустановленных местах. Кроме того, штрафы выписывались нарушителям тишины и покоя, порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности, порядка и правил охраны зеленых насаждений. Наибольшее количество протоколов было составлено в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах и Аксайском, Сальском районах.

Уточняется, что сотрудники инспекции активизировали работу по выявлению «серых» возчиков мусора — лиц, которые работают без лицензий. Так, в прошлом году было составлено более 380 протоколов в отношении водителей, которые нарушили правила обращения с твердыми коммунальными отходами.

Снежана Стодольская