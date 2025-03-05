МВД за год прекратило гражданство 1,5 тыс. человек

МВД в 2024 году приняло 1,5 тыс. решений о лишении приобретенного гражданства за совершение преступлений, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии. Его слова приводит ТАСС. В июле прошлого года представитель МВД Ирина Волк сообщала о тысяче лишившихся гражданства. Более половины решений о прекращении гражданства приняты в связи с незаконным оборотом наркотиков, уточняла она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Данные о том, сколько иностранцев получили гражданство в 2024 году, министр не представил. По данным МВД на 2023 год, гражданами России стали 378,5 тыс. человек, в январе—октябре 2022 года — 595,3 тыс. человек, за десять месяцев 2021 года — около 610 тыс. В МВД признают, что в 2023 году число новых граждан РФ уменьшилось на 45% год к году.

В сентябре 2024 года «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД сообщал, что число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 9,2% за первое полугодие прошлого года. В частности, на 14% снизилось число убийств и покушений, на 2,5% — преступлений против половой неприкосновенности. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, снизилось на 21,7%.

Полина Мотызлевская