В Удмуртии продлили региональную выплату по контракту с Минобороны до конца года

В Удмуртии в 2025 году продолжит действовать региональная выплата в размере 400 тысяч руб. для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны на отправку в зону спецоперации. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выплаты могут получить подписавшие контракт призывники и граждане, прошедшие через пункт отбора по контракту. Данную меру поддержки будет осуществлять минсоцполитики Удмуртии. Единовременная выплата будет произведена не позднее 20 рабочих дней с момента получения списков о зачислении на службу. Она финансируется из регионального резервного фонда.