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Коммерсантъ FM
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Ювелирная работа

Маникюр с микродетализацией

«Коммерсантъ Стиль» — о тренде на микродизайн маникюра ногтей и самых интересных вариантах его воплощения.

Тренд на микротатуировки плавно перешел с фаланг на ногтевые пластины: теперь микроскопическими рисунками пестрит и маникюр. Это отличная альтернатива для тех, кто предпочитает минимализм, но хочет внести разнообразие в привычную гамму нейтральных оттенков. Микродизайн смотрится свежо, какой бы вариант вы ни предпочли: 3D-украшения, цветочный принт, сердца, рисунки с изображением птиц или животных.

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Фото: @betina_goldstein

Фото: @bysandrafs

Фото: @betina_goldstein

Фото: @matejanova

Фото: @nonnailartist

Фото: @betina_goldstein

Фото: @by_millimac

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @nonnailartist

Фото: @nailalamode

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @nonnailartist

Фото: @__myohae__

Фото: @betina_goldstein

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Фото: @betina_goldstein

Фото: @bysandrafs

Фото: @betina_goldstein

Фото: @matejanova

Фото: @nonnailartist

Фото: @betina_goldstein

Фото: @by_millimac

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @nonnailartist

Фото: @nailalamode

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @nonnailartist

Фото: @__myohae__

Фото: @betina_goldstein

Ирина Кириенко

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