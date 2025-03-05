Ювелирная работа
Маникюр с микродетализацией
«Коммерсантъ Стиль» — о тренде на микродизайн маникюра ногтей и самых интересных вариантах его воплощения.
Тренд на микротатуировки плавно перешел с фаланг на ногтевые пластины: теперь микроскопическими рисунками пестрит и маникюр. Это отличная альтернатива для тех, кто предпочитает минимализм, но хочет внести разнообразие в привычную гамму нейтральных оттенков. Микродизайн смотрится свежо, какой бы вариант вы ни предпочли: 3D-украшения, цветочный принт, сердца, рисунки с изображением птиц или животных.
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