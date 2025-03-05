Объем кредитования экономики и населения Кубани составил 4,1 трлн рублей

За 2024 год общий объем кредитования населения и экономики Краснодарского края составил 4,1 трлн руб., с ростом 23,7% по отношению к 2023 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве экономики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Объем кредитования юридических лиц за 2024 год увеличился на 35,2% и составил 2,9 трлн руб., из них объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства вырос на 27,2% и составил 1,1 трлн руб.

В министерстве отметили, что темпы роста кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае остаются высокими, несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России в 2024 году (с 28 октября 2024 года — 21% годовых). Основной причиной роста объемов выдачи в сегменте корпоративного кредитования стало проектное финансирование жилищного строительства и кредитование уже начатых инвестиционных проектов.

Ужесточение денежно-кредитной политики и другие факторы, такие как плановая отмена послаблений в банковском регулировании и усиление макропруденциальных мер, продолжают оказывать влияние на динамику кредитования. Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 и 2026 годы до 19–22% и 13–14% соответственно. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий ЦБ РФ, вероятно, будет способствовать снижению темпов роста кредитования как экономики, так и населения в 2025 году.

Алина Зорина