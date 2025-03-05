В Троицке ликвидировали свалку с останками коров

Магнитогорская природоохранная прокуратура организовала проверку по информации общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) о размещении останков крупного рогатого скота на территории Троицкого городского округа, рядом с деревней Морозкино. Несанкционированную свалку ликвидировали, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

О том, что на поле возле деревни Морозкино неизвестные разбросали трупы коров, ОНФ сообщил 4 марта. Общественники написали жалобы в прокуратуру, Россельхознадзор и региональное министерство экологии с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Биологические отходы вывезли сотрудники администрации Троицка и ОГБУ «Троицкая ветстанция» для утилизации. Природоохранная прокуратура даст оценку действиям местных чиновников, которые допустили складирование трупов животных на поле. Если специалисты найдут нарушения, виновные будут наказаны.