В Госдуме предложили выделять участникам СВО землю из госсобственности

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий право участников СВО на получение земельного участка или соразмерной денежной компенсации. Соответствующие поправки к ст. 39.5 Земельного кодекса появились на сайте нижней палаты сегодня, 5 марта.

Проект закона подготовлен в целях «дополнительной социальной поддержки военнослужащих и лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы», сказано в пояснительной записке к документу. Преференции будут распространяться и на служащих Росгвардии, а также на сотрудников полиции со специальными званиями (от рядового состава до генерала полиции), принимавших участие в спецоперации, и членов их семей.

Участки предложено предоставлять из государственной или муниципальной собственности, а порядок передачи земли или выплаты соответствующей денежной компенсации должны установить органы исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, что для участников СВО и членов их семей уже действует широкий перечень льгот. В частности, для бойцов введены кредитные каникулы и право на бесплатную юридическую помощь, трудовой стаж для мобилизованных исчисляется в двойном размере (его учтут позже при начислении пенсии), вернувшимся на службу военным пенсионерам сохраняют повышенную пенсию. Вернувшимся «на гражданку» ветеранам помогают получить работу, в том числе в органах власти, с помощью кадровых программ. Детей участников спецоперации принимают в детские сады и средние школы без очереди, кроме того, они, как и их родители, могут поступить в вузы на бюджетной основе по отдельной квоте с учетом результатов вступительных испытаний.

Божена Иванова