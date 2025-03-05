В Уфе продают три выявленных памятника архитектуры

Администрация Уфы выставила на продажу три выявленных объекта культурного наследия. Извещения о проведении аукционов опубликовано на официальном сайте проведения торгов. Они назначены на 4 апреля. Покупатели обязаны при использовании зданий соблюдать закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Им предоставляются в аренду земельные участки, занимаемые зданиями.

Двухэтажный Дом Желтоуховых, расположенный на улице Чернышевского, 108, продается за 11,06 млн руб., шаг аукциона — 553 тыс. руб., задаток — 1,1 млн руб. Площадь деревянного здания составляет 276,9 кв. м. Оно построено в конце XIX в.

Усадьба Бессарабова на Коммунистической улице, 38 площадью 464,6 кв. м выставляется за 18,25 млн руб. Шаг аукциона — 912 тыс. руб., задаток — 1,8 млн руб. Двухэтажное деревянное здание построено в 1917 году.

Трехэтажное кирпичное здание на улице Победы, 22 входит в ансамбль застройки Черниковска 1950-х годов. Оно продается по начальной цене 17,66 млн руб., шаг аукциона определен в 882,9 тыс. руб., задаток — 1,76 млн руб. Площадь объекта составляет 637,3 кв. м.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее мэрия Уфы выставляла на торги право аренды шести зданий, пять из которых являются памятниками культуры, еще одно — выявленным объектом культурного наследия.

Майя Иванова