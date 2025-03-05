Бойца СВО лишили выплат после отказа переводиться в другую часть
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал об участнике специальной военной операции, которого лишили выплат. По словам депутата, это произошло несмотря на то, что тот продолжал выполнять задачи в зоне СВО.
Как написал господин Иванов в Telegram-канале, боец из Екатеринбурга подписал контракт с Минобороны в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года ему предложили перейти в другую воинскую часть, однако он отказался покидать подразделение.
К лету 2024 года служащему перестали выплачивать «боевые», а с ноября — денежное довольствие. Позднее его объявили самовольно оставившим часть. Такое решение было инициировано частью, в которую военнослужащий отказался перевестись, заявил господин Иванов.
Когда в дело вмешался депутат, служащему были выплачены «боевые» и долги по денежному довольствию, также с него сняли статус самовольно оставившего часть. Депутат Госдумы заявил, что будет следить за ситуацией, чтобы с бойцом обошлись «по закону и по справедливости».
В феврале Максим Иванов рассказал о случае выплаты бойцу СВО денежного довольствия в неполном объеме. За месяц боец получал 17,8 тыс. руб.— чуть менее 600 руб. в день. По словам парламентария, военнослужащий планировал получать зарплату 195 тыс. руб.