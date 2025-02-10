Депутат Иванов: боец из Нижнего Тагила полгода получал 17,8 тысяч рублей на СВО
Участник специальной военной операции (СВО) из Нижнего Тагила Дмитрий Б. с июня 2024 года получал 17,8 тыс. руб. в месяц, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале. По словам парламентария, боец планировал получать зарплату в 195 тыс. руб.
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«Чуть менее 600 руб. в сутки (получает боец.— "Ъ-Урал"). Стоимость 1,5 кг пельменей или обеда в фастфуде»,— пояснил господин Иванов.
Депутат отметил, что военная прокуратура Московского военного округа выявила, что денежное довольствие выплачивалось участнику СВО не в полном объеме. «Командиру воинской части внесено представление, выплата задолженности остается на контроле надзорного ведомства»,— добавил Максим Иванов. Парламентарий заверил, что проследит за выплатой долгов бойцу «до копейки».
С сентября 2024 года размер единовременной выплаты гражданам в Свердловской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ на прохождение службы на территории проведения СВО, увеличили до 1,5 млн руб. Общий объем выплаты, с учетом федеральной и муниципальной, составил более 2 млн руб.