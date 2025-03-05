В Ставрополе ураганный ветер обрушил балкон в многоэтажке

Сильный ветер обрушил балкон в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ленина, 328/11. В краевом главке МЧС сообщили, что все обстоятельства выясняются, а на место ЧП выехала дежурная группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

О пострадавших в ведомстве не сообщают. Судя по фотографиям сделанных очевидцами, пострадало легконесущие ограждения, при этом бетонное основание балкона осталось на месте.

Кадрами случившегося 5 марта в социальных сетях поделились очевидцы.

Николай Аксенов