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В Ставрополе ураганный ветер обрушил балкон в многоэтажке

Сильный ветер обрушил балкон в одной из квартир многоэтажного дома по улице Ленина, 328/11. В краевом главке МЧС сообщили, что все обстоятельства выясняются, а на место ЧП выехала дежурная группа.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

О пострадавших в ведомстве не сообщают. Судя по фотографиям сделанных очевидцами, пострадало легконесущие ограждения, при этом бетонное основание балкона осталось на месте.

Кадрами случившегося 5 марта в социальных сетях поделились очевидцы.

Николай Аксенов

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