Электроснабжение в горных районах Дагестана полностью восстановлено

Специалисты компании «Дагэнерго» полностью восстановили к 13:30 электроснабжение потребителей в горной части Дагестана. Без света до этого часа оставалась небольшая часть потребителей Цумадинского и Ботлихского районов. В работах по устранению технологического нарушения на ЛЭП было задействовано девять специалистов и две единицы спецтехники, сообщили в компании. В настоящее время энергообъекты функционируют в штатном режиме.

Как сообщал «Ъ», аварийное отключение электроснабжения произошло в 7:30 мск в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском и частично Хунзахском районах Дагестана.

По состоянию на 10:50, по данным МЧС, в зоне отключения оказались 120 населенных пунктов в 3 муниципальных районах, более 87 тыс. домов с населением более 113 тыс. человек, а также 106 социально значимых объектов.

Юлия Рыбина, Махачкала