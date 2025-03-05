Более 100 тысяч человек остались без света в Дагестане

Аварийное отключение электроснабжения произошло в 7:30 мск в Ботлихском, Цумадинском, Гумбетовском и частично Хунзахском районах Дагестана, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По состоянию на 10:50 в зону аварийного отключения попали 120 населенных пунктов в трех муниципальных районах, более 87 тыс. домов с населением более 113 тыс. человек, а также 106 социально значимых объектов. По предварительным данным, причиной отключения стал обрыв на ЛЭП в районе подстанции «Тлох». Аварийно-восстановительными работами заняты две бригады в составе шести человек и две единицы техники, говорится в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала