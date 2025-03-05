Путин: МВД должно наращивать работу в сфере обеспечения безопасности граждан

Президент России Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД. Он счел, что МВД должно наращивать свою работу по всем направлениям. Особенно глава государства выделил вопрос обеспечения безопасности граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к работе. Он также отметил работу сотрудников ведомства в Донбассе, Новороссии и Курской области. По его словам, в этих регионах служащие «работали достойно и профессионально», несмотря на высокую нагрузку и сложные условия.

«Вы делали все, чтобы помочь людям защитить правопорядок, обеспечить ритмичную, каждодневную работу территориальных подразделений»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин традиционно участвует в ежегодном заседании коллегии МВД. В прошлый раз заседание проходило 2 апреля 2024 года, тогда президент заявил, что Россия установит всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», а также назвал борьбу с экстремизмом одним из приоритетов МВД.

Никита Черненко