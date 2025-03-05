«Каждый забитый мяч вызывал восхищение»

«Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1. Команды встречалась в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» взяли верх в противостоянии с «Атлетико» в основное время впервые с сентября 2022 года. За развитием событий на «Сантьяго Бернабеу» следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

Мадридское дерби не подкачало. Уровень игроков в командах из столицы Испании невероятно высок, поэтому даже если у именитых соперников не получаются командные действия, то звезды все решают индивидуально. Каждый забитый мяч вызывал, не побоюсь этого слова, восхищение. Но все-таки «Реал» дома был чуть изящнее, чуть интереснее, и, главное, эффективнее. Сразу возник вопрос: как они это делают?

Ответ «Атлетико» был не менее крут. Хулиан Альварес эффектно закрутил в дальний с угла штрафной площади, но то, что сделал во втором тайме Браим Диас, заставило ахнуть. Он один разобрался с лучшей защитой Испании. Его движения корпусом заставили ошибиться матерых игроков «Атлетико».

В итоге «Реал» одержал победу (2:1), и все будет решаться через неделю в Мадриде на «Рияд Эйр Метрополитано». И как бы не завершилось это противосияние, красивые голы тут еще точно будут. Слишком уж хороши исполнители в атаке. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти без ложной скромности заявил, что это уровень финала, но кто с ним поспорит:

«Это 1/8 Лиги чемпионов в конце концов, а вы чего ждали? Тянет и на финал по уровню».

Конечно, «папа Карло» говорил о том, что еще ничего не решено, но если «Атлетико» вдруг отцепит этот «Реал», вполне можно будет говорить о сенсации, которой, к слову, пока в 1/8 финала не хватает. Разве что ничейному исходу в Дортмунде, где «Боруссия» сыграла вничью с французским Лиллем (1:1), можно слегка удивиться. В остальных же встречах все шло по плану. «Астон Вилла» обыграл «Брюгге» (3:1), а «Арсенал» «переехал» нидерландский ПСВ (7:1) так, что обе британские команды, можно сказать, уже вышли в четвертьфинал.

5 марта нас ждет еще четыре матча 1/8 финала. В центре внимания встреча ПСЖ—«Ливерпуль». В первом противостоянии двух лучших команд Англии и Франции букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Но футбольный аналитик Константин Клещев уверенно приводит аргументы в пользу красных: «Я всегда верю статистике и тому, что говорит нам история встреч. Цифры не обманывают.

И то, что французы, ПСЖ, не умеют играть с англичанами, вполне может сказаться в очередной раз».

Также 5 марта стоит обратить внимание на встречу «Бенфика»—«Барселона». Португальская команда целенаправленно готовилась к матчу с грандом. Лига даже перенесла игру национального чемпионата, чтобы футболисты отдохнули. Но «Барселона» сейчас находится на пике формы и в последних шести матчах ЛЧ забила 19 мячей.

Если учесть, что «Бенфика» тоже ищет счастья в атаке, тут вполне может быть результативно. На фоне такого шоу матчи «Фейеноорд»—«Интер» или «Бавария»—«Боруссия» могут оказаться не столь яркими. Правда, игра Фейеноорд»—«Интер» начинается чуть раньше остальных, в 20:45, и для аперитива подойдет. Основные же блюда, как всегда, будут поданы в 23:00 на платной платформе онлайн кинотеатра Оkko.

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Владимир Осипов