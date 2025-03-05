В Тольятти оглашена информация о количестве погибших на СВО местных жителей

По состоянию на 14 февраля 2025 года на общественных кладбищах Тольятти находятся 459 воинских захоронений военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Это следует из письма и.о. руководителя департамента городского хозяйства Михаила Арзамасцева депутатам городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В письме также прозвучала информация, что из общего числа 54 захоронения принадлежит бойцам ЧВК «Вагнер».

«В настоящее время подготовлено 172 паспорта воинских захоронений. Далее, оформленные и подписанные паспорта до 20 числа ежемесячно направляются в военные комиссариаты Тольятти для отправки в военный комиссариат Самарской области»,— заявил господин Арзамасцев.

Таким образом, информация о погибших на СВО тольяттинцах была впервые оглашена городскими властями.

Алексей Алексеев