Из республиканского бюджета на развитие школьных лесничеств было выделено 7,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на развитие школьных лесничеств выделили 7,5 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Татарстане на развитие школьных лесничеств выделили 7,5 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В целях формирования у школьников лесоэкологической культуры, изучения основ лесоприродоохранной деятельности в районах республики осуществляют деятельность школьные лесничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Средства направлены на поддержку 45 школьных лесничеств, что позволит им проводить мероприятия по экологическому просвещению и профориентации учащихся.

Артём Дергунов