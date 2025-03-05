В Тольятти всем участникам ВОВ присвоят звание почетных граждан

Всем участникам Великой Отечественной войны будет присвоено звание почетных граждан Тольятти. Соответствующую инициативу городской администрации сегодня на очередном заседании поддержали депутаты гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тем самым городские власти поддержали призыв президента РФ Владимира Путина и Министерства обороны в преддверии 80-летия Великой Победы присвоить всем фронтовикам, сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков, звания почетных граждан тех территорий, на которых проживают ветераны.

Аналогичное решение на уровне региона было принято и губернатором Вячеславом Федорищевым.

Алексей Алексеев