Пожар на предприятии в Конной Лахте потушили спустя сутки

Спасателями понадобилось почти 24 часа на то, чтобы полностью потушить огонь в производственном здании на улице 1-я Конная Лахта, дом 1. На месте работали 38 пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты получили вызов по пожару накануне в 13:30, на следующий день в 13:01 возгорание ликвидировали. Между тем сведений о пострадавших нет.

Огонь объял здание площадью 3500 кв. метров. Сперва пламя распространилось на 200 кв. метров, затем объект горел уже полностью.

Татьяна Титаева